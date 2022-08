Coppa delle Province: debutto vincente per Roma “A”, Rimini, Milano e Ravenna (Di martedì 2 agosto 2022) Sui campi del Centro Federale Estivo di Paderno del Grappa ha preso il via la fase finale della 17esima edizione deel campionato italiano per rappresentative under 10: fino a mercoledì gli incontri dei due gironi round robin, giovedì tutte le finali Leggi su federtennis (Di martedì 2 agosto 2022) Sui campi del Centro Federale Estivo di Paderno del Grappa ha preso il via la fase finale della 17esima edizione deel campionato italiano per rappresentative under 10: fino a mercoledì gli incontri dei due gironi round robin, giovedì tutte le finali

