Contagi di oggi: il bollettino del 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 2 agosto 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i Contagi da Covid-19 in Italia sono 64.861 mentre 190 sono i morti. Il tasso di positività è al 18,3% (+0,5% rispetto a lunedì). I numeri della pandemia Sono 1.229.707 le persone attualmente positive al Covid nel nostro Paese. Gli italiani Contagiati dall'inizio della pandemia sono 21.124.644, mentre i decessi totali salgono a 172.397. Nel complesso sono 139.670.205 le dosi di vaccino somministrate. Nuovo vaccino Hera, l'autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, ha siglato un contratto quadro per acquistare fino a 250 mln di ...

