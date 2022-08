(Di martedì 2 agosto 2022) “Dopo essermi confrontata con alcuni stretti e fidati collaboratori, rendo ufficiale la candidatura che mi è stata proposta come capolista alla Camera pernella circoscrizione di Bergamo”. A scriverlo sui social è, a capo del pool di legali impegnati nella causa civile di 500 famiglie che hanno perso i loro cari per-19. “Ci metto la faccia e il coraggio – aggiunge -. Ringrazio Gianluigiper l’opportunità di darci un palco che possa permetterci di raccontare ai bergamaschi e a tutti gli italiani la verità su chi li ha abbandonati e pugnalati alle spalle nei mesi più bui che le nostre comunità sono state costrette ad affrontare”.spiega di essere stata interpellata da varie forze ...

Voci confermate anche da Robert Lingard, responsabile della comunicazione dell'associazione #sereniesempreuniti che attraverso il team di legali guidati daha chiesto a Palazzo Chigi, ...Nonostante si sia rivelato necessario dover addirittura ricorrere a un programma televisivo e poi a un'autorit giudiziaria per dei diritti acquisiti - ha spiegato, legale dell'... Consuelo Locati, l’avvocato delle vittime del Covid candidata con Italexit di Paragone Le urne nelle urne. Quanto peserà la pessima gestione della pandemia in campagna elettorale Al Giornale risultano diversi contatti tra alcuni partiti e i familiari delle vittime del Covid. In pole Fr ...