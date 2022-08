Conferenza stampa Casale: «Lazio step importante. Ho un obiettivo» (Di martedì 2 agosto 2022) Conferenza stampa Casale: le parole del difensore della Lazio che viene presentato ufficialmente dal club biancoceleste Iniziano la presentazioni dei nuovi acquisti in casa Lazio. Oggi tocca al difensore Nicolò Casale, arrivato in questa sessione di mercato dal Verona. ULTIMA PARTITA COL VERONA CONTRO LA Lazio – «L’ultima partita di campionato ho giocato contro la Lazio, sapevo che c’era questo interesse. Ma sono andato in campo senza pensarci. In pochissimi mesi mi sono ritrovato qua e sono felicissimo, l’ho voluto fortemente». step PER LA CARRIERA – «È un trasferimento importantissimo, è una grande step per la mia carriera due stagioni fa giocavo in Serie B. Devo dimostrare ancora tanto». RUOLO – «Sono un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022): le parole del difensore dellache viene presentato ufficialmente dal club biancoceleste Iniziano la presentazioni dei nuovi acquisti in casa. Oggi tocca al difensore Nicolò, arrivato in questa sessione di mercato dal Verona. ULTIMA PARTITA COL VERONA CONTRO LA– «L’ultima partita di campionato ho giocato contro la, sapevo che c’era questo interesse. Ma sono andato in campo senza pensarci. In pochissimi mesi mi sono ritrovato qua e sono felicissimo, l’ho voluto fortemente».PER LA CARRIERA – «È un trasferimento importantissimo, è una grandeper la mia carriera due stagioni fa giocavo in Serie B. Devo dimostrare ancora tanto». RUOLO – «Sono un ...

OfficialSSLazio : ??? I nuovi calciatori biancocelesti Nicolò Casale e Matteo Cancellieri interverranno in conferenza stampa domani, m… - OfficialSSLazio : ??? Alle 16:00 la conferenza stampa di presentazione di Nicolò Casale e Matteo Cancellieri ?? 89.3 FM ?? App LazioSty… - OfficialASRoma : LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala - Mobius79311435 : @Ted0foro Verdi e SI si stanno preparando al loro accordo, che sarà siglato. Dopo aver sentito Letto in conferenza… - jramaldi : RT @BimbiMeb: Calenda, hai svenduto due anni di lavoro per una manciata di collegi. Bella la conferenza stampa ma è scomparso il nucleare,… -