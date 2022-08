Conference League | brutto sorteggio per la Fiorentina | c'è il Twente

(Di martedì 2 agosto 2022) Oggi alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si è tenuto ildei playoff per la qualificazione alla fase...

sportface2016 : #ConferenceLeague 2022/2023: sorteggio e tabellone playoffs: #Fiorentina contro #Twente o #Cukaricki - FiorentinaUno : Conference League, Ecco chi affronterà la Fiorentina - UEFAcom_it : Scopri le possibili avversarie della @acffiorentina in @europacnfleague ?? Risultati: Sorteggio spareggi UEFA Europ… - fiorentina_it : #ConferenceLeague: #Fiorentina contro #Twente o #Cukaricki. Prima al Franchi - Lorenzfire : probabilmente contro gli olandesi.. ma noi siamo piu forti ???? #ForzaViola #Fiorentina -

Commenta per primo Oggi alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si tiene il sorteggio dei playoff per la qualificazione alla fase a gironi in(andata giovedì 18 e ritorno il 25 agosto). La squadra viola allenata da Italiano è testa di serie: giocherà contro la vincente di Twente - Cukaricki Belgrado, Sepsi Sfantu Gheorghe -...Le vincitrici andranno alla fase a gironi di Europa(dove ci sono già Lazio e Roma), le perdenti andranno alla fase a gironi di Europa. Intanto dal 4 all'11 agosto si ...Si è svolto presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon il sorteggio dei playoffs relativi alla Conference League 2022/2023. Entra in scena la prima squadra italiana nelle competizioni europee, la ...