Conciliazione vita-lavoro, da oggi scatta la direttiva Ue: cosa cambia in Italia (Di martedì 2 agosto 2022) Entra oggi in vigore in gli Stati membri la nuova direttiva dell'Unione europea sulla Conciliazione tra vita e lavoro che punta a migliorare la vita di genitori e di tutori di disabili o persone malate. Le norme stabiliscono standard minimi per... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) Entrain vigore in gli Stati membri la nuovadell'Unione europea sullatrache punta a migliorare ladi genitori e di tutori di disabili o persone malate. Le norme stabiliscono standard minimi per...

MarilenaMicelli : RT @gheido: Il prossimo 13 agosto entrano in vigore i due decreti attuativi di direttive europee: Dlgs.30.6.2022, n. 105 Conciliazione la… - BrtRsaFilt : RT @MinLavoro: Attuazione della Direttiva UE in merito alla conciliazione tempi vita-lavoro. ?? - InfoFiscale : Dallo smart working semplificato all'estensione della maternità : le novità sulla conciliazione vita lavoro - FondazioneStudi : ??Iscriviti al corso della Fondazione Studi dal titolo: 'Conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro” in programma… - AlbertoMenc : Pubblicato in G.U. il testo del d.lgs. n. 105/2022 con cui l’Italia ha attuato la direttiva UE/2019/1158 sulla conc… -