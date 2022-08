"Collegi blindati": Calenda-Letta, trovato l'accordo: cosa prevede (Di martedì 2 agosto 2022) Alla fine l'accordo è stato trovato. Non era scontato, soprattutto per il clima che si era creato alla vigilia del faccia a faccia tra Enrico Letta e Carlo Calenda, che invece si è rivelato risolutivo per stringere un'alleanza. Addirittura nelle ore precedenti all'incontro era circolata l'ipotesi di una rottura tra Azione e +Europa, con quest'ultima che spingeva per l'accordo con il Pd: rottura che avrebbe rappresentato un problema per Calenda, che senza +Europa avrebbe dovuto raccogliere le firme per partecipare alle elezioni del 25 settembre. Alla fine, però, l'intesa è stata trovata tra tutte le parti in causa: l'incontro è avvenuto alla Camera tra la delegazione dem composta dal segretario Letta, dalle capigruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani e dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Alla fine l'è stato. Non era scontato, soprattutto per il clima che si era creato alla vigilia del faccia a faccia tra Enricoe Carlo, che invece si è rivelato risolutivo per stringere un'alleanza. Addirittura nelle ore precedenti all'incontro era circolata l'ipotesi di una rottura tra Azione e +Europa, con quest'ultima che spingeva per l'con il Pd: rottura che avrebbe rappresentato un problema per, che senza +Europa avrebbe dovuto raccogliere le firme per partecipare alle elezioni del 25 settembre. Alla fine, però, l'intesa è stata trovata tra tutte le parti in causa: l'incontro è avvenuto alla Camera tra la delegazione dem composta dal segretario, dalle capigruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani e dal ...

