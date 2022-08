“Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà”. Il silenzio e l’assenza dell’attrice (Di martedì 2 agosto 2022) Claudia Cardinale, tra le attrici più significative della storia del cinema, sarebbe stata ricoverata contro la sua volontà in una casa di riposo in Francia. Per il momento non c’è alcuna conferma, ma è vero che l’attrice 84enne sta osservando un periodo di silenzio piuttosto lungo. Da tempo non la vediamo partecipare agli eventi pubblici. A condividere l’indiscrezione è stata un’amica dell’attrice: la Cardinale non sarebbe più nel suo appartamento parigino. Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo in Francia La notizia è stata riportata da Dagospia: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino“. L’attrice ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022), tra le attrici più significative della storia del cinema, sarebbe statala suain una casa di riposo in Francia. Per il momento non c’è alcuna conferma, ma è vero che l’attrice 84enne sta osservando un periodo dipiuttosto lungo. Da tempo non la vediamo partecipare agli eventi pubblici. A condividere l’indiscrezione è stata un’amica: lanon sarebbe più nel suo appartamento parigino.in una casa di riposo in Francia La notizia è stata riportata da Dagospia: “Si sparge sempre di più la voce chenon viva più nel suo appartamento parigino“. L’attrice ...

