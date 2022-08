Cinese ucciso a martellate, il killer nigeriano davanti al gip: “Non ricordo niente” (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago — La gravissima vicenda dell’uccisione del commerciante Cinese Yuan Cheng Gau, di 56 anni, massacrato brutalmente da un 24enne nigeriano a Monteforte Irpino, ha suscitato senza dubbio alcuno una minore eco mediatica del fatto di sangue di Civitanova Marche. Eppure, quel che è accaduto nel centro campano meriterebbe maggiori riflessioni considerando che il nigeriano Robert Omo — arrestato in quanto ritenuto responsabile non solo dell’omicidio del negoziante Cinese ma anche del ferimento di un cliente bulgaro che era intervenuto in difesa dell’aggredito — è persona che da sempre viveva di espedienti, ai margini della comunità di Monteforte Irpino. Negoziante Cinese ucciso, il nigeriano dice di non ricordare nulla Anche in questo caso, come per la vicenda di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago — La gravissima vicenda dell’uccisione del commercianteYuan Cheng Gau, di 56 anni, massacrato brutalmente da un 24ennea Monteforte Irpino, ha suscitato senza dubbio alcuno una minore eco mediatica del fatto di sangue di Civitanova Marche. Eppure, quel che è accaduto nel centro campano meriterebbe maggiori riflessioni considerando che ilRobert Omo — arrestato in quanto ritenuto responsabile non solo dell’omicidio del negoziantema anche del ferimento di un cliente bulgaro che era intervenuto in difesa dell’aggredito — è persona che da sempre viveva di espedienti, ai margini della comunità di Monteforte Irpino. Negoziante, ildice di non ricordare nulla Anche in questo caso, come per la vicenda di ...

