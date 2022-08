Cinecittà | le scenografie distrutte dall’incendio

Leggi su inews24

Un enorme incendio è divampato ieri pomeriggio, primo agosto, tra gli studios dia Roma. Sono servite tre autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Distrutti alcuni set permanenti, come quelli della Firenze del Rinascimento e di Assisi. Le fiamme hanno raggiunto anche i set di "The New Pope", la serie di