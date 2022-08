Cina vs Usa. Cooper legge la polveriera Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre l’aereo della speaker del Congresso Nancy Pelosi atterra all’aeroporto di Taipei, una guerra rischia di decollare nell’area più militarizzata del mondo. La Cina non ha preso bene una visita che è vista come una aperta interferenza nell’isola autonoma, di cui Pechino reclama la sovranità. Zack Cooper, senior fellow dell’American Enterprise Institute, è tra i massimi esperti delle mosse cinesi nel Pacifico e non esclude alcuno scenario. Come dimostra l’esercitazione militare prontamente annunciata da Pechino – cinque manovre intorno a Taiwan, da giovedì a domenica – questa volta “fanno sul serio”. Si va verso uno scontro aperto? Non abbiamo ancora visto la vera reazione cinese. La Cina farà più di un gesto dimostrativo nelle prossime 48 ore, un gesto senza precedenti. Non escludo una risposta militare. Molto ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre l’aereo della speaker del Congresso Nancy Pelosi atterra all’aeroporto di Taipei, una guerra rischia di decollare nell’area più militarizzata del mondo. Lanon ha preso bene una visita che è vista come una aperta interferenza nell’isola autonoma, di cui Pechino reclama la sovranità. Zack, senior fellow dell’American Enterprise Institute, è tra i massimi esperti delle mosse cinesi nel Pacifico e non esclude alcuno scenario. Come dimostra l’esercitazione militare prontamente annunciata da Pechino – cinque manovre intorno a, da giovedì a domenica – questa volta “fanno sul serio”. Si va verso uno scontro aperto? Non abbiamo ancora visto la vera reazione cinese. Lafarà più di un gesto dimostrativo nelle prossime 48 ore, un gesto senza precedenti. Non escludo una risposta militare. Molto ...

