Cina, esercitazioni militari con lancio di missili intorno a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) La visita sull'isola della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi ha alzato la tensione fra Washington e Pechino. Mosca: le esercitazioni delle forze armate cinesi sono "un diritto sovrano della Cina". Richiami da Asean e Borrell

