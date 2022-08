Ciclomercato | Teunissen passa alla Intermarché di Girmay - Sport - Altri Sport - quotidiano net

SpazioCiclismo : #CicloMercato da gennaio Mike Teunissen sarà un corridore della Intermarché - WantyGobert - SpazioCiclismo : Voci e principali movimenti di #CicloMercato delle ultime ore - SpazioCiclismo : Diventerebbe un uomo importante per Biniam Girmay. #CicloMercato -

SpazioCiclismo

MikeBologna, 2 agosto 2022 - Continua a muoversi il. Passato il primo agosto, data oltre la quale possono essere annunciati nuovi innesti, tutte le squadre si stanno attrezzando ...MikeBologna, 2 agosto 2022 - Continua a muoversi il. Passato il primo agosto, data oltre la quale possono essere annunciati nuovi innesti, tutte le squadre si stanno attrezzando ... CicloMercato 2023, Mike Teunissen lascerà la Jumbo-Visma: c’è l’Intermarché-Wanty-Gobert per... Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'olandese, maglia gialla al Tour 2019, lascia la Jumbo per approdare alla Intermarché con un ruolo primario nelle classiche ...