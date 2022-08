Ciclismo su pista, Marco Villa: “Paternoster deve cambiare marcia. Ganna sta provando la Madison, Milan non farà gli Europei” (Di martedì 2 agosto 2022) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono state sicuramente un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale verso traguardi ancora più ambiziosi per l’Italia del Ciclismo su pista. Per il ct Marco Villa, ex pistard e vincitore di due titoli mondiali e un bronzo olimpico nella Madison, da quest’anno gli impegni e gli obiettivi sono raddoppiati: infatti oltre al movimento maschile – con cui da anni sta facendo un lavoro superlativo – segue anche quello femminile. In vista delle prossime Olimpiadi le ambizioni dell’Italia della pista raddoppiano. Lo abbiamo contattato a circa una decina di giorni dagli Europei su pista in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 16 agosto per stilare un primo bilancio di questa stagione. Come stai? “Insomma, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono state sicuramente un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale verso traguardi ancora più ambiziosi per l’Italia delsu. Per il ct, exrd e vincitore di due titoli mondiali e un bronzo olimpico nella, da quest’anno gli impegni e gli obiettivi sono raddoppiati: infatti oltre al movimento maschile – con cui da anni sta facendo un lavoro superlativo – segue anche quello femminile. In vista delle prossime Olimpiadi le ambizioni dell’Italia dellaraddoppiano. Lo abbiamo contattato a circa una decina di giorni daglisuin programma a Monaco di Baviera dall’11 al 16 agosto per stilare un primo bilancio di questa stagione. Come stai? “Insomma, ...

