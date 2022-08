Choc nella pallavolo: Ivan Zaytsev escluso dai Mondiali 2022, ha già lasciato il ritiro (Di martedì 2 agosto 2022) Ivan Zaytsev non prenderà parte ai Mondiali 2022 di pallavolo. La notizia giunge dal ritiro azzurro a Cavalese, in Val di Fiemme (Trento). La rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre perde quindi un grande protagonista. A deciderlo è stato il c.t. Ferdinando De Giorgi che ha comunicato al giocatore di origine russa di essere il terzo opposto in vista della rassegna iridata. Di conseguenza, il numero 9 ha abbandonato il ritiro della nazionale nella mattinata di mercoledì 2 agosto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Al momento però non è ancora stato diffuso un comunicato ufficiale riguardo le ragioni della sua esclusione. L’allenatore azzurro si affiderà a Yuri Romanò e Giulio Pinali, i due opposti con cui lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)non prenderà parte aidi. La notizia giunge dalazzurro a Cavalese, in Val di Fiemme (Trento). La rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre perde quindi un grande protagonista. A deciderlo è stato il c.t. Ferdinando De Giorgi che ha comunicato al giocatore di origine russa di essere il terzo opposto in vista della rassegna iridata. Di conseguenza, il numero 9 ha abbandonato ildella nazionalemattinata di mercoledì 2 agosto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Al momento però non è ancora stato diffuso un comunicato ufficiale riguardo le ragioni della sua esclusione. L’allenatore azzurro si affiderà a Yuri Romanò e Giulio Pinali, i due opposti con cui lo ...

