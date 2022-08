Chiara Ferragni racconta su TikTok il primo incontro con Fedez (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo a dicembre 2015. Chiara Ferragni vive a Los Angeles con il fidanzato. È una storia d’amore tormentata, la donna vuole chiudere il rapporto ma l’idea di vivere da sola nella città americana la spaventa. Dal punto di vista lavorativo le cose invece vanno a gonfie vele: la fondatrice del blog The Blonde Salad si appresta a diventare l’influencer più famosa al mondo. Fedez è in coppia con la fidanzata d’allora, Giulia Valentina, e sta scalando rapidamente le vette delle classifiche italiane. Con il senno di poi, l’incontro tra Chiara Ferragni e Fedez ha un qualcosa di surreale. I due, complice una coppia di amici, si incontrano a Milano prima delle vacanze di Natale. Lui è accompagnato dalla fidanzata di allora, lei invece da Riccardo Pozzoli, co-fondatore di The ... Leggi su diredonna (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo a dicembre 2015.vive a Los Angeles con il fidanzato. È una storia d’amore tormentata, la donna vuole chiudere il rapporto ma l’idea di vivere da sola nella città americana la spaventa. Dal punto di vista lavorativo le cose invece vanno a gonfie vele: la fondatrice del blog The Blonde Salad si appresta a diventare l’influencer più famosa al mondo.è in coppia con la fidanzata d’allora, Giulia Valentina, e sta scalando rapidamente le vette delle classifiche italiane. Con il senno di poi, l’traha un qualcosa di surreale. I due, complice una coppia di amici, si incontrano a Milano prima delle vacanze di Natale. Lui è accompagnato dalla fidanzata di allora, lei invece da Riccardo Pozzoli, co-fondatore di The ...

infoitcultura : Vittoria sul tappeto elastico, la scena ripresa da Chiara Ferragni è esilarante - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, super vacanza a Ibiza - infoitcultura : Chiara Ferragni, Fedez e la prima volta a basket post operazione: «Dopo sei mesi di stop» - infoitcultura : Chiara Ferragni e Vittoria in versione gemelline - GiuseppeDiMare : RT @SilentlyFlowers: In effetti noi non dobbiamo farci la risonanza magnetica perché inquina ?????? Chiara Ferragni e Fedez, super vacanza a… -