Chiara Ferragni racconta su TikTok il primo incontro con Fedez

Siamo a dicembre 2015. Chiara Ferragni vive a Los Angeles con il fidanzato. È una storia d'amore tormentata, la donna vuole chiudere il rapporto ma l'idea di vivere da sola nella città americana la spaventa. Dal punto di vista lavorativo le cose invece vanno a gonfie vele: la fondatrice del blog The Blonde Salad si appresta a diventare l'influencer più famosa al mondo. Fedez è in coppia con la fidanzata d'allora, Giulia Valentina, e sta scalando rapidamente le vette delle classifiche italiane. Con il senno di poi, l'incontro tra Chiara Ferragni e Fedez ha un qualcosa di surreale. I due, complice una coppia di amici, si incontrano a Milano prima delle vacanze di Natale. Lui è accompagnato dalla fidanzata di allora, lei invece da Riccardo Pozzoli, co-fondatore di The Blonde Salad.

