Chiara Ferragni e Vittoria con costumi matchy matchy a Ibiza in versione gemelle (Di martedì 2 agosto 2022) I Ferragnez al completo sono volati a Ibiza per trascorre le vacanze estive 2022. Appena arrivati nella nuova dimora sull’isola, si sono subito infilati il costume per il primo tuffo inaugurale in piscina e Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno sfoggiato un look balneare coordinato irresistibile. “Twins”, scrive l’imprenditrice digitale a corredo dello scatto con la figlia: le due hanno indossato, infatti, un costume matchy matchy, intero per la mamma, mini bikini per la piccola. Neanche a dirlo i completi sono firmati dal brand Ferragni e si possono trovare sul sito e-commerce. Consigliati da noi costumi da bagno per bambini: come sceglierli e i migliori da acquistare ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 2 agosto 2022) I Ferragnez al completo sono volati aper trascorre le vacanze estive 2022. Appena arrivati nella nuova dimora sull’isola, si sono subito infilati il costume per il primo tuffo inaugurale in piscina ee la piccolahanno sfoggiato un look balneare coordinato irresistibile. “Twins”, scrive l’imprenditrice digitale a corredo dello scatto con la figlia: le due hanno indossato, infatti, un costume, intero per la mamma, mini bikini per la piccola. Neanche a dirlo i completi sono firmati dal brande si possono trovare sul sito e-commerce. Consigliati da noida bagno per bambini: come sceglierli e i migliori da acquistare ...

