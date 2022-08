"Chi può saltare subito": terremoto in Ferrari, rivoluzione dopo il disastro? (Di martedì 2 agosto 2022) Quelle due vittorie e un secondo posto nel trittico iniziale tra Bahrain e Melbourne per la Ferrari, prima di fare tristemente i conti con la realtà e il ritorno della Red Bull, capace di allungare a 80 punti con Max Verstappen dopo l'Ungheria. Certezze che hanno cominciato a scricchiolare sotto i colpi dell'affidabilità, che ha tolto almeno 50 punti a Charles Leclerc (e molti altri a Carlos Sainz). Degli errori dei piloti, alle strategie sballate. Il piano per il titolo è imploso all'Hungaroring, dove anche la macchina per la prima volta ha subìto un'involuzione misteriosa. Se, è scritto sul Corriere della Sera, i motori fragili sono il risultato di una filosofia progettuale comprensibile — cercare la prestazione prima e poi la solidità —, se anche gli sbagli di Charles e Carlos hanno pesato sul bilancio — resta pur sempre una coppia ‘giovane': sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Quelle due vittorie e un secondo posto nel trittico iniziale tra Bahrain e Melbourne per la, prima di fare tristemente i conti con la realtà e il ritorno della Red Bull, capace di allungare a 80 punti con Max Verstappenl'Ungheria. Certezze che hanno cominciato a scricchiolare sotto i colpi dell'affidabilità, che ha tolto almeno 50 punti a Charles Leclerc (e molti altri a Carlos Sainz). Degli errori dei piloti, alle strategie sballate. Il piano per il titolo è imploso all'Hungaroring, dove anche la macchina per la prima volta ha subìto un'involuzione misteriosa. Se, è scritto sul Corriere della Sera, i motori fragili sono il risultato di una filosofia progettuale comprensibile — cercare la prestazione prima e poi la solidità —, se anche gli sbagli di Charles e Carlos hanno pesato sul bilancio — resta pur sempre una coppia ‘giovane': sei ...

CarloCalenda : L’Agenda #Draghi non può trasformarsi nel suo contrario. Letta deve decidere. Noi non daremo un voto a chi ha sfidu… - CarloCalenda : Elena, può essere. E come sai ci ho molto riflettuto. Se il PD non avesse accettato i ns punti non avrei avuto dubb… - mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - GuglielmoGrella : @MustErminea Rispondo subito No, ma dico anche che è un mio retaggio culturale, ma non condanno a prescindere chi l… - PetrilloFranca : RT @ilmigliomobile: Sto ascoltando #Renzi su #la7. Sì può avere qualunque pensiero politico ma chi non riconosce che è stratosfericamente d… -