Chi era al Zawahiri | l’ideologo della violenza

Per gli americani era il leader numero due di al Qaida, il vice di Osama bin Laden, occhialuto e con la barba folta. Ma in realtà, erano il cervello e le mani insanguinate di Ayman al Zawahiri a guida Biden ha confermato la morte di al Zawahiri e ha definito l'attacco un "colpo di precisione" senza causare vittime civili. Al Zawahiri aveva guidato il proprio gruppo ed era stato il pioniere di una branca di terrorismo che privilegiava gli attacchi spettacolari e il massacro indiscriminato dei civili. Quando negli anni Novanta unì formalmente il suo gruppo con al Qaida, portò con sé quelle tattiche e una visione più ampia dell'attacco all'occidente. E' stato al Zawahiri a ipotizzare che la sconfitta del "nemico lontano" – gli Stati Uniti – fosse un precursore essenziale per affrontare il "nemico vicino" di al Qaida, ...

