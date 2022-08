Chi era Al-Zawahiri, il terrorista medico e braccio destro di bin Laden ucciso da un drone americano (Di martedì 2 agosto 2022) Ayman al-Zawahiri è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone dalla Cia a Kabul. L’operazione è stata condotta durante il fine settimana e, secondo fonti dell’amministrazione americana, non ha causato vittime civili. A colpire il leader di al-Qaida sono stati due missili Hellfire. Lo riferisce un funzionario dell’amministrazione americana. Biden ha seguito il raid dalla casa bianca, dove si trova in isolamento a causa di una ricaduta per il covid. Secondo un rapporto dell’Onu, fino al giugno del 2021 al-Zawahiri si nascondeva in una località di confine tra Afghanistan e Pakistan. braccio destro di Osama bin Laden, e poi suo successore dopo l’uccisione del primo leader di al-Qaida nel il 2 maggio 2011, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Ayman al-è statoin un attaccocompiuto con undalla Cia a Kabul. L’operazione è stata condotta durante il fine settimana e, secondo fonti dell’amministrazione americana, non ha causato vittime civili. A colpire il leader di al-Qaida sono stati due missili Hellfire. Lo riferisce un funzionario dell’amministrazione americana. Biden ha seguito il raid dalla casa bianca, dove si trova in isolamento a causa di una ricaduta per il covid. Secondo un rapporto dell’Onu, fino al giugno del 2021 al-si nascondeva in una località di confine tra Afghanistan e Pakistan.di Osama bin, e poi suo successore dopo l’uccisione del primo leader di al-Qaida nel il 2 maggio 2011, ...

