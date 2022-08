Chi era al-Zawahiri e cosa c’è dietro il successo del blitz americano (Di martedì 2 agosto 2022) A Kabul sarà difficile seppellire Ayman al-Zawahiri e anche fargli un semplice funerale. Il missile lanciato da un drone dell’intelligence americana lo ha centrato in pieno e letteralmente disintegrato. Il fu Zawahiri era affacciato al balcone della villa messagli a disposizione dal governo talebano nella zona residenziale della capitale Afghana. Occhiali e barba bianca, una laurea da chirurgo, “da macellaio” precisano alla Casa Bianca, i media lo indicavano da oltre 20 anni come il vice di Osama bin Laden, ma in realtà sono stati il ??cervello e le mani insanguinate del 71enne egiziano emiro reggente di Al Qaeda guidare operativamente il movimento terroristico diventato sinistramente famoso in tutto il mondo per l’attacco alle Torri gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Bin Laden era la guida carismatica, e soprattutto il finanziatore saudita, ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) A Kabul sarà difficile seppellire Ayman al-e anche fargli un semplice funerale. Il missile lanciato da un drone dell’intelligence americana lo ha centrato in pieno e letteralmente disintegrato. Il fuera affacciato al balcone della villa messagli a disposizione dal governo talebano nella zona residenziale della capitale Afghana. Occhiali e barba bianca, una laurea da chirurgo, “da macellaio” precisano alla Casa Bianca, i media lo indicavano da oltre 20 anni come il vice di Osama bin Laden, ma in realtà sono stati il ??cervello e le mani insanguinate del 71enne egiziano emiro reggente di Al Qaeda guidare operativamente il movimento terroristico diventato sinistramente famoso in tutto il mondo per l’attacco alle Torri gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Bin Laden era la guida carismatica, e soprattutto il finanziatore saudita, ...

borghi_claudio : @intuslegens @Armando75326951 Ehm... Sofista... la data delle elezioni è stata scelta perché era l'unica possibile… - teatrolafenice : Ci dipingono, anzi dipingevano così. Era il 1792 e non sappiamo chi ci abbia ritratti, però apprezziamo molto l'acq… - enpaonlus : Il cane Nero della Gdf salva un 80enne che si era smarrito andando per funghi sulle montagne della Carnia - La Stam… - tesolat : RT @VeroDeRomanis: Per capire se un bonus funziona bisogna valutare: 1) quanto costa e chi paga; 2) chi e quanti ne beneficiano; 3) cosa s… - JacopoSorbo : RT @Enrico__Costa: Urlavamo al @pdnetwork che il campo largo con M5S era un errore, ma se ne fregavano. Sappiamo com’è andata. Ora alle po… -