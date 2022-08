Chelsea, il Lipsia pensa ancora a Werner: possibile proposta di scambio (Di martedì 2 agosto 2022) Il Lipsia pensa ancora al ritorno di Timo Werner, in uscita dal Chelsea. I due club potrebbero così intavolare uno scambio Come riferito da Sky Sports UK, il Lipsia continua a lavorare al ritorno di Timo Werner, attaccante in uscita dal Chelsea con il quale potrebbe presto essere intavolato uno scambio di mercato. Ai Blues interessa il difensore Josko Gvardiol, che sarebbe la giusta contropartita per sbloccare l’affare per l’attaccante tedesco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Ilal ritorno di Timo, in uscita dal. I due club potrebbero così intavolare unoCome riferito da Sky Sports UK, ilcontinua a lavorare al ritorno di Timo, attaccante in uscita dalcon il quale potrebbe presto essere intavolato unodi mercato. Ai Blues interessa il difensore Josko Gvardiol, che sarebbe la giusta contropartita per sbloccare l’affare per l’attaccante tedesco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

