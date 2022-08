Chelsea, arriva Cucurella dal Brighton: Manchester City battuto, nell’affare anche un giovane (Di martedì 2 agosto 2022) Il Chelsea ha piazzato un importante colpo in entrata, trovando l’accordo per prelevare Marc Cucurella dal Brighton per la cifra di 60 milioni di euro. Cifra che ha permesso ai Blues di battere la concorrenza del Manchester City, che si era invece fermato a 50 milioni. Cucurella, classe ’98, nella sua prima stagione in Premier League si è confermato su alti livelli, attirando le attenzioni delle big. Questo acquisto libera anche Marcos Alonso, che è così pronto a tornare in Spagna: su di lui c’è il Barcellona in pole. Inoltre, il Brighton, oltre ad una considerevole somma di denaro, nell’affare ha guadagnato anche l’arrivo, seppur in prestito, di Levi Colwill, promettente difensore centrale (ma ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ilha piazzato un importante colpo in entrata, trovando l’accordo per prelevare Marcdalper la cifra di 60 milioni di euro. Cifra che ha permesso ai Blues di battere la concorrenza del, che si era invece fermato a 50 milioni., classe ’98, nella sua prima stagione in Premier League si è confermato su alti livelli, attirando le attenzioni delle big. Questo acquisto liberaMarcos Alonso, che è così pronto a tornare in Spagna: su di lui c’è il Barcellona in pole. Inoltre, il, oltre ad una considerevole somma di denaro,ha guadagnatol’arrivo, seppur in prestito, di Levi Colwill, promettente difensore centrale (ma ...

