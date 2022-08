Chelsea, accordo con l’Aston Villa per Chukwuemeka (Di martedì 2 agosto 2022) Carney Chukwuemeka è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Il club londinese ha infatti annunciato l’accordo con l’Aston Villa per il giovane centrocampista, che era finito anche nel mirino del Milan. “Aston Villa e Chelsea possono confermare che i club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo di Carney Chukwuemeka”, ha scritto Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Carneyè pronto a diventare un nuovo giocatore del. Il club londinese ha infatti annunciato l’conper il giovane centrocampista, che era finito anche nel mirino del Milan. “Astonpossono confermare che i club hanno raggiunto unper il trasferimento definitivo di Carney”, ha scritto Calcio e Finanza.

