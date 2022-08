Che spettacolo la villa di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza (Di martedì 2 agosto 2022) Una villa spettacolare è la scelta di Chiara Ferragni e Fedez per le vacanze a Ibiza, ma non poteva essere diversamente. I Ferragnez mostrano la villa extra lusso in cui trascorreranno parte di agosto, le vacanze estive da vivere in piena tranquillità con i piccoli Leone e Vittoria. Ovviamente è tutto sui social a iniziare dalla partenza in aereo privato. E’ ancora una volta la piccola Vitto ad incantare tutti con il suo entusiasmo, le sue facce buffe, la perenne fame. Forse Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno addirittura tutto agosto o gran parte a Ibiza ma di certo non saranno soli. Questa volta sono partiti senza la famiglia al seguito ma sorelle e genitori potrebbero raggiungerli in qualunque momento. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Unaspettacolare è la scelta diper le vacanze a, ma non poteva essere diversamente. I Ferragnez mostrano laextra lusso in cui trascorreranno parte di agosto, le vacanze estive da vivere in piena tranquillità con i piccoli Leone e Vittoria. Ovviamente è tutto sui social a iniziare dalla partenza in aereo privato. E’ ancora una volta la piccola Vitto ad incantare tutti con il suo entusiasmo, le sue facce buffe, la perenne fame. Forsetrascorreranno addirittura tutto agosto o gran parte ama di certo non saranno soli. Questa volta sono partiti senza la famiglia al seguito ma sorelle e genitori potrebbero raggiungerli in qualunque momento. ...

