Che obiettivo hanno? Crosetto | bomba sui signori della finanza | un gioco sporchissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Il voto si avvicina, il centrodestra a trazione-FdI è il grande favorito e l'altasi muove con report e note in cui rende nota la "grande preoccupazione" per un possibile governo "scomodo", almeno secondo loro. E Guido, fondatore di Fratelli d'Italia e fedelissimo di Giorgia Meloni, sente ovviamente puzza di bruciato. Ma procediamo con ordine. Per esempio colosso Goldman Sachs nelle ultime ore si è speso nelle consuete profezie funeste. Già, la caduta di Mario Draghi, per le cancellerie europee e l'alta, è stato un evento traumatico (al netto del fatto che Borse e spread, dopo le iniziali tensioni,tenuto botta: nessuna catastrofe sui mercati). Ma si diceva, Goldman Sachs ha già puntato il dito contro il centrodestra, spiegando che "non condivide la volontà di mantenere ed accelerare ...