“Che impresa ragazzi!”: oltre 5mila studenti agli eventi organizzati da Bper Banca (Di martedì 2 agosto 2022) Si è concluso anche quest’anno con successo il progetto “Che impresa ragazzi!”, il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento (PCTO) sostenuto da Bper Banca in collaborazione con FEduF (ABI). L’Istituto ha partecipato in qualità di Tutor con 55 eventi online in 14 diverse regioni italiane e ha coinvolto oltre 5mila studenti. Per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto PCTO ha consentito alle classi delle scuole secondarie di secondo grado di sfidarsi nella realizzazione di un progetto di impresa con il modello di gestione strategica Business Model Canvas. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, fornendo ai docenti gli strumenti necessari ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Si è concluso anche quest’anno con successo il progetto “Che”, il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento (PCTO) sostenuto dain collaborazione con FEduF (ABI). L’Istituto ha partecipato in qualità di Tutor con 55online in 14 diverse regioni italiane e ha coinvolto. Per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto PCTO ha consentito alle classi delle scuole secondarie di secondo grado di sfidarsi nella realizzazione di un progetto dicon il modello di gestione strategica Business Model Canvas. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli, fornendo ai docenti gli strumenti necessari ...

