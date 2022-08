Che fine ha fatto Afric Simone e cosa fa oggi il cantante di “Ramaya” (Di martedì 2 agosto 2022) Negli anni ’90 fu Fabio Fazio a riportarlo sulla cresta dell’onda nel programma Quelli che… il calcio, consentendo anche alle giovani generazioni di conoscere quel ritmo che era piaciuto così tanto nei decenni precedenti. Stiamo parlando di Afric Simone, cantante originario del Mozambico ma trasferitosi presto in Francia dove cominciò ad interessarsi di musica e a comporre canzoni. Afric Simone divenne famosissimo soprattutto grazie alla canzone Ramaya, che ottenne un enorme successo anche in Italia nel 1976, conquistando il podio dei brani più ascoltati assieme a S.O.S. degli ABBA e Ancora Tu di Lucio Battisti. Un trionfo che coinvolse tutta l’Europa, nonostante l’utilizzo dello swahili, una delle lingue maggiormente parlate in Mozambico. Ramaya, con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Negli anni ’90 fu Fabio Fazio a riportarlo sulla cresta dell’onda nel programma Quelli che… il calcio, consentendo anche alle giovani generazioni di conoscere quel ritmo che era piaciuto così tanto nei decenni precedenti. Stiamo parlando dioriginario del Mozambico ma trasferitosi presto in Francia dove cominciò ad interessarsi di musica e a comporre canzoni.divenne famosissimo soprattutto grazie alla canzone, che ottenne un enorme successo anche in Italia nel 1976, conquistando il podio dei brani più ascoltati assieme a S.O.S. degli ABBA e Ancora Tu di Lucio Battisti. Un trionfo che coinvolse tutta l’Europa, nonostante l’utilizzo dello swahili, una delle lingue maggiormente parlate in Mozambico., con il ...

