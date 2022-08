Champions League: tutto facile per il Benfica, pari tra Monaco e Psv. Tutti i risultati dei playoff (Di martedì 2 agosto 2022) È subito spettacolo nell’andata del primo turno dei playoff di Champions League. In ballo ci sono gli ultimi posti utili per andarsi... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) È subito spettacolo nell’andata del primo turno deidi. In ballo ci sono gli ultimi posti utili per andarsi...

DiMarzio : #ChampionsLeague | Squadre in campo per il terzo turno di qualificazione - OptaPaolo : 2 - Charles #DeKetelaere (19 anni e 224 giorni il 20/10/2020 in Zenit-Club Brugge) è il 2° marcatore belga ???? più g… - sscnapoli : ?? Kim “Non vedo l’ora di giocare la Champions League. Sono cresciuto tanto in questi anni e voglio migliorarmi anco… - sportli26181512 : Champions League, i risultati dell'andata del terzo turno preliminare: Al via l'andata del terzo turno preliminare… - RSIsport : ? Debutto di Embolo col Monaco nel preliminare di Champions League contro il PSV, terminato 1-1. Vittorie invece pe… -