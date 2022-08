Champions League 2022/2023, terzo turno: il Benfica domina il Midtjylland, tripletta di Ramos (Di martedì 2 agosto 2022) Si fa sul serio in Champions League. Spazio al terzo e penultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2022/23. Viktoria Plzen corsaro sul campo dello Sheriff Tiraspol. Monaco e PSV pareggiano 1-1. Apre Veerman (38?), risponde Disasi (80?). La Dinamo Zagabria vince 2-1 con il gol di Peric e l’autorete di Padt sul campo del Ludogorets. Alla prima gara internazionale senza Nunez, il Benfica domina il Midtjylland con tripletta di Ramos e un sigillo di Fernandez. Cadono i Rangers in Belgio contro il Royale Union: in gol Teuma e Vanzeir. I risultati Sheriff Tiraspol-Plzen 1-2 Ludogorets-Dinamo Zagabria 1-2 Monaco-PSV 1-1 Royale Union SG-Rangers ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Si fa sul serio in. Spazio ale penultimodi qualificazione alla fase a gironi della/23. Viktoria Plzen corsaro sul campo dello Sheriff Tiraspol. Monaco e PSV pareggiano 1-1. Apre Veerman (38?), risponde Disasi (80?). La Dinamo Zagabria vince 2-1 con il gol di Peric e l’autorete di Padt sul campo del Ludogorets. Alla prima gara internazionale senza Nunez, ililcondie un sigillo di Fernandez. Cadono i Rangers in Belgio contro il Royale Union: in gol Teuma e Vanzeir. I risultati Sheriff Tiraspol-Plzen 1-2 Ludogorets-Dinamo Zagabria 1-2 Monaco-PSV 1-1 Royale Union SG-Rangers ...

