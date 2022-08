Cessioni Juventus, nuovo addio a sorpresa: è arrivato il sì di Allegri (Di martedì 2 agosto 2022) Le Cessioni della Juventus potrebbero stravolgere la seconda parte di mercato in vista delle prossime settimane di agosto. Dopo l’addio di Ramsey e quello imminente di Arthur, la Juventus potrebbe salutare anche Rabiot e un altro giocatore a sorpresa Allegri ha già in mente la sua nuova Juventus in vista dell’inizio della stagione. La tournee Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Ledellapotrebbero stravolgere la seconda parte di mercato in vista delle prossime settimane di agosto. Dopo l’di Ramsey e quello imminente di Arthur, lapotrebbe salutare anche Rabiot e un altro giocatore aha già in mente la sua nuovain vista dell’inizio della stagione. La tournee Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

scuroscuroscuro : RT @dayfootball1981: Inoltre un giocatore cosí non é un acquisto che si fa in 5 giorni dopo che si rompe Pogba. La Juventus ha la capacitá… - ZonaBianconeri : RT @Squid26Squid26: Cessioni #PSG #Gueye ?? #Everton #Wijnaldum ?? #Roma Possibile #Paredes ?? #Juventus Al quel punto il #Paris potreb… - Squid26Squid26 : Cessioni #PSG #Gueye ?? #Everton #Wijnaldum ?? #Roma Possibile #Paredes ?? #Juventus Al quel punto il #Paris po… - ZonaBianconeri : RT @InsideUnknown00: #Milenkovic ad oggi più rinnovo che trasferimento La #Juventus è concentrata su altre priorità in altri ruoli L’Inter… - ZonaBianconeri : RT @alexdeluca24: Ma voi veramente pensate che il mercato della juve sia bloccato per le cessioni ferme ????? Io penso che finirà così. Co… -