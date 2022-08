C’è alleanza Letta-Calenda e +Europa: le parole d’ordine sono atlantismo e agenda Draghi (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – Alla fine è stata raggiunta l’agognata alleanza liberal e progressista in vista delle elezioni del 25 settembre tra Enrico Letta e Carlo Calenda (insieme a +Europa), con il secondo che torna nelle grazie del partito che ha lasciato nel 2019 in seguito all’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Così nel patto siglato tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. “Le prossime elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – Alla fine è stata raggiunta l’agognataliberal e progressista in vista delle elezioni del 25 settembre tra Enricoe Carlo(insieme a), con il secondo che torna nelle grazie del partito che ha lasciato nel 2019 in seguito all’con il Movimento 5 Stelle. Così nel patto siglato tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova. “Le prossime elezioniuna scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin.uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di ...

sandrogozi : Potevamo fare una grande alleanza @RenewEurope Invece @Azione_it @Piu_Europa scelgono l‘ammucchiata alla… - ivanscalfarotto : @lorepregliasco Ma che vuol dire “alleanza tecnica”, Lorenzo? Se sono in coalizione e nel collegio in cui sono cand… - pdnetwork : “Nella costruzione dell’alleanza, il centrodestra è stato rapidissimo. Non c’è stata partita: Forza Italia e Lega s… - tizianorenzi : RT @sandrogozi: Potevamo fare una grande alleanza @RenewEurope Invece @Azione_it @Piu_Europa scelgono l‘ammucchiata alla #Mélenchon con la… - Mattia62263503 : RT @sandrogozi: Potevamo fare una grande alleanza @RenewEurope Invece @Azione_it @Piu_Europa scelgono l‘ammucchiata alla #Mélenchon con la… -