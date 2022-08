Cdx, Meloni: 'Fine storiella di Azione moderata'. FI: Calenda 5° colonna Pd (Di martedì 2 agosto 2022) - 'Contro di noi la solita sinistra' dice Giorgia Meloni secondo cui: 'è finita la storiella di Azione come forza moderata. Per Forza Italia Calenda è la quinta colonna del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) - 'Contro di noi la solita sinistra' dice Giorgiasecondo cui: 'è finita ladicome forza. Per Forza Italiaè la quintadel ...

elio_vito : Questo è il punto, non basta non essere fascisti, occorre essere antifascisti! Non posso dimenticare che sono stato… - popoloZeta : RT @BelforteLeonela: Ecco perché bisogna votare Lega e rendere di nuovo Salvini leader del Cdx e possibilmente Premier o cmq con tantissimi… - MauroV1968 : @ValeSunny Comunque se continua con le sue sparate... il miglior alleato del PD rischia di diventare Salvini... se… - MassimoLeaderPD : Cdx: pronta una campagna all'insegna della compostezza. Meloni non urla, Salvini non si selfa mentre mangia, l'amic… - nonstop9981 : Letta..' Il CDX ha fatto una resa incondizionata alla MELONI' ... A occhi di tigre...pensa alla cozzaglia che stai… -