Caterina Balivo, il ritorno in Rai con Help: i dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) Caterina Balivo is back: la celebre conduttrice campana, che per anni è stata alla conduzione di Detto Fatto, dopo una lunga assenza dal video torna con un nuovo programma. Il nuovo programma di Caterina Balivo La Balivo cerca di sgomberare il campo delle indecisioni dei concorrenti mettendosi nei panni dei concorrenti titubanti di Help, il nuovo format che prenderà il via il 2 agosto, con cadenza bisettimanale (materdì e giovedì) in seconda serata su Rai 2 fino all'11 agosto e successivamente solo al martedì dal 16 agosto fino al 6 settembre. A dare l'annuncio è stata lei stessa con un post su Instagram: «Sarà divertente sentire i dubbi esistenziali più strani - continua nel post - più coloriti ed enigmatici delle persone che verranno a trovarci, e seguire il pubblico in studio ...

