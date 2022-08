Caterina Balivo da stasera su Rai 2 con Help-Ho un dubbio: le anticipazioni (Di martedì 2 agosto 2022) Un ritorno in tv su tre livelli per Caterina Balivo, potremmo dire che è una e trina! La conduttrice infatti, ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo un anno e mezzo di assenza, con un programma in prima serata su Tv8 e da questa sera invece, tornerà in Rai. Su Rai 2 da oggi e poi, in autunno, la vedremo ancora in un’altra veste, visto che sarà anche volto di un programma di La7. Insomma periodo ricchissimo per la conduttrice che passerà da un canale all’altro come se nulla fosse! Dopo il prime time di Tv8, Caterina Balivo torna su Rai 2 martedì 2 agosto, alle 22.50 (poi giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 agosto e, successivamente, ogni martedì dal 16 agosto al 6 settembre in seconda serata. Rai 2 si conferma ancora una volta rete dalle mille collocazioni), con “Help – Ho un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Un ritorno in tv su tre livelli per, potremmo dire che è una e trina! La conduttrice infatti, ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo un anno e mezzo di assenza, con un programma in prima serata su Tv8 e da questa sera invece, tornerà in Rai. Su Rai 2 da oggi e poi, in autunno, la vedremo ancora in un’altra veste, visto che sarà anche volto di un programma di La7. Insomma periodo ricchissimo per la conduttrice che passerà da un canale all’altro come se nulla fosse! Dopo il prime time di Tv8,torna su Rai 2 martedì 2 agosto, alle 22.50 (poi giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 agosto e, successivamente, ogni martedì dal 16 agosto al 6 settembre in seconda serata. Rai 2 si conferma ancora una volta rete dalle mille collocazioni), con “– Ho un ...

