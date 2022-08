Caso Ream, Appendino assolta per “errori fatti in buonafede” (Di martedì 2 agosto 2022) Nessun inganno escogitato dalla allora sindaca Chiara Appendino e dai suoi uomini dei conti, ma solo errori fatti in “buonafede” e una gestione sbagliata del debito fin dal 2013, con la giunta Fassino. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza nel processo Ream, che ha portato i giudici della Corte d’Appello ad assolvere nel maggio scorso l’ex sindaca, Chiara Appendino, l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, dall’accusa di falso in bilancio relativo al debito di cinque milioni di euro, caparra che la società Ream aveva versato per l’acquisizione dell’area ex Westinghouse.Il pagamento del debito era stato posticipato al 2018, mentre nei bilanci 2016 e 2017 secondo l’accusa c’erano stati dei trucchi contabili che non ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 agosto 2022) Nessun inganno escogitato dalla allora sindaca Chiarae dai suoi uomini dei conti, ma soloin “” e una gestione sbagliata del debito fin dal 2013, con la giunta Fassino. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza nel processo, che ha portato i giudici della Corte d’Appello ad assolvere nel maggio scorso l’ex sindaca, Chiara, l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, dall’accusa di falso in bilancio relativo al debito di cinque milioni di euro, caparra che la societàaveva versato per l’acquisizione dell’area ex Westinghouse.Il pagamento del debito era stato posticipato al 2018, mentre nei bilanci 2016 e 2017 secondo l’accusa c’erano stati dei trucchi contabili che non ...

