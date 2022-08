Casini: «Rinvio Serie A per il caldo? No, si gioca il 13 agosto» (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nega qualsiasi possibilità di rinviare la prima giornata per il caldo Intervenuto a margine della presentazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato ai giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni. PRIMA GIORNATA – «Un rischio Rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così». SPAREGGIO SCUDETTO – «Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente della LegaA, Lorenzo, nega qualsiasi possibilità di rinviare la prima giornata per ilIntervenuto a margine della presentazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma, il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato ai giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni. PRIMA GIORNATA – «Un rischioper il campionato a causa del? No, laA inizierà il 13, è sempre stato così». SPAREGGIO SCUDETTO – «Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo». L'articolo ...

