Casa Bianca conferma, ucciso il leader di Al Qaida (Di martedì 2 agosto 2022) La Casa Bianca conferma l'uccisione del leader di Al Qaida, Ayman al - Zawahri, il 30 luglio a Kabul in una operazione di precisione eseguita dalla Cia "sotto la direzione di Joe Biden". I talebani ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Lal'uccisione deldi Al, Ayman al - Zawahri, il 30 luglio a Kabul in una operazione di precisione eseguita dalla Cia "sotto la direzione di Joe Biden". I talebani ...

Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - masechi : ?? Casa Bianca: Pelosi ha il diritto di andare a Taiwan. - fattoquotidiano : Biden ha avuto un ruolo fondamentale nella crisi culminata con l’invasione russa dell’Ucraina. Il 20 gennaio 2021,… - guiodic : La Casa Bianca: 'Cina non usi Pelosi come pretesto'. Vai a vedere che sono i cinesi a provocare l'escalation. La fa… - duro_lavoro : RT @ChanceGardiner: 'Il prezzo del gas non è alto perché la Russia ha invaso l'Ucraina, ma perché Joe Biden ha invaso la Casa Bianca.' -… -