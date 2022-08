Cars on the Road | il trailer italiano svela l' uscita della serie Pixar su Disney+

DisneyPlusIT : Saetta McQueen e Cricchetto sono tornati! Ecco il trailer di Cars on the Road, una serie originale e una premiere… - _AndreaMarani_ : RT @DisneyPixarIT: Saetta McQueen e Cricchetto sono tornati! Ecco il trailer di Cars on the Road, una serie originale e una premiere #Disne… - _AndreaMarani_ : RT @DisneyPlusIT: Saetta McQueen e Cricchetto sono tornati! Ecco il trailer di Cars on the Road, una serie originale e una premiere #Disney… - ClaOtakuVer2 : RT @DisneyPlusIT: Saetta McQueen e Cricchetto sono tornati! Ecco il trailer di Cars on the Road, una serie originale e una premiere #Disney… - movietele : #CarsontheRoad su #DisneyPlus dall'8 settembre 2022 (#DisneyPlusDay). Segue Saetta McQueen e il suo migliore amico… -

Cinematographe.it

Proprio nel weekend dedicato all'evento arriveràonRoad, serie animata spin - off didi cui è appena stato pubblicato un trailer. I nove episodi dello show saranno disponibili a ...onRoad arriverà sulla piattaforma in occasione del Disney+ Day, e racconterà le nuove avventure di Saetta e ... Cars on the Road: trailer e data d'uscita della serie d'animazione Disney+ In July, Polestar reported globally the delivery of approximately 21,200 cars in the first six months of 2022, more than doubling deliveries from 9,510 cars in the same period in 2021 – an increase of ...The recall notice has been given for a "modest number" of 2022 i4 vehicles and iX SUVs because of the risk of battery fire.