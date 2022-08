Canottaggio, doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia sfiora l’en plein ai Mondiali giovanili di Canottaggio, che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Varese. Quattro dei cinque atleti napoletani presenti alla rassegna iridata hanno conquistato una medaglia: si tratta di Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino e Volodymyr Kuflyk, bronzo nel “quattro con” under 23; e di Santo Zaffiro, argento nel “quattro con” under 19. Giorgio Maddaloni ha invece chiuso al quarto posto in “quattro senza”, giù dal podio soltanto per un secondo. Nell’under 23, fantastica prestazione dello scafo azzurro, sul quale oltre ai tre tesserati del club di Santa Lucia sono saliti Ivan Galimberti (SC Lario) e il timoniere Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia): partenza velocissima dell’Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Il Reale Yacht Club Canottierisfiora l’en plein aidi, che si sono tenuti lo scorso fine settimana a. Quattro dei cinque atleti napoletani presenti alla rassegna iridata hanno conquistato una: si tratta di Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino e Volodymyr Kuflyk, bronzo nel “quattro con” under 23; e di Santo Zaffiro, argento nel “quattro con” under 19. Giorgio Maddaloni ha invece chiuso al quarto posto in “quattro senza”, giù dal podio soltanto per un secondo. Nell’under 23, fantastica prestazione dello scafo azzurro, sul quale oltre ai tre tesserati del club di Santa Lucia sono saliti Ivan Galimberti (SC Lario) e il timoniere Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia): partenza velocissima dell’Italia, ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Canottaggio: doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese - susydigennaro : RT @napolimagazine: Canottaggio: doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Canottaggio: doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese - apetrazzuolo : Canottaggio: doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese - napolimagazine : Canottaggio: doppia medaglia per il RYCC Savoia ai Mondiali giovanili di Varese -