Canoa velocità | Mondiali 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Diverse frecce all’arco azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 2 agosto 2022) Da domani, mercoledì 3, a domenica 7 agosto si terranno ad Halifax, in Canada, iseniordie para: l’Italia sarà rappresentata per lada 9 atleti nel kayak maschile, 5 nel kayak femminile e 4 nella canadese maschile (assente nella canadese femminile). Per la parala squadra azzurra sarà composta da 3 atleti nel kayak maschile, 2 nel kayak femminile e 3 nel va’a maschile (assente nel va’a femminile). Complessivamente la spedizione italiana sarà formata da 18 atleti per la(13 uomini e 5 donne) ed 8 per la para(6 uomini e 2 donne).saranno le carte daper l’Italia, che dovrà ...