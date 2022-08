Cannabis | l’ex maresciallo della Guardia di Finanza che la usa contro la sua patologia | “Avevo dolori cronici | sono rinato Sia legale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) A più di due anni dall’iniziodiscussione in commissione Giustizia, la legge per l’autoproduzione di, che prevede la possibilità di coltivare 4 piante per uso personale, il rafforzamento del concetto di lieve entità e l’eliminazione delle sanzioni amministrative sempre per l’uso personale, è approdata alla Camera dove i deputati si apprestano a votarla prima del passaggio al Senato. Il voto era previsto per il 13 luglio, ma l’attività di ostruzionismoLega ha poi portato a un ulteriore rinvio. Non si tratta di una vera e propria legalizzazione e non si creerebbe un vero e proprio mercato come avvenuto in decine di Stati Usa, Canada e Uruguay, ma secondo i promotori sarebbe un modo concreto per iniziare a cambiare le cose e dare la possibilità a pazienti e consumatori di prodursi la propria ...