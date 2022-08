«Campo largo? No, campo di battaglia». Anche Conte saluta Letta: il M5s balla da solo (Di martedì 2 agosto 2022) «Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Il campo largo è diventato un campo di battaglia, basta vedere come Calenda stia trattando il Pd». Giuseppe Conte travolto dalle fughe dal M5s, crollato nei sondaggi, con aria di sufficienza guarda a quello che accade tra Pd e Azione. E intervenendo a Radio Anch’io su Radio Raiuno attacca: «Lasciamoli litigare, noi siamo da soli, coerenti…». «Dato che noi siamo persone serie, quando nei mesi scorsi si parlava di alleanza strutturale tra il M5s e Pd, io dicevo che il dialogo era aperto ma che non c’era nessuna alleanza strutturale, un dialogo fondato sui temi e sui programmi», ha proseguito. Conte: «Il Pd non può mancare di rispetto ai suoi alleati» Quindi ancora una volta se la prende coi suoi ex ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) «Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Ilè diventato undi, basta vedere come Calenda stia trattando il Pd». Giuseppetravolto dalle fughe dal M5s, crollato nei sondaggi, con aria di sufficienza guarda a quello che accade tra Pd e Azione. E intervenendo a Radio Anch’io su Radio Raiuno attacca: «Lasciamoli litigare, noi siamo da soli, coerenti…». «Dato che noi siamo persone serie, quando nei mesi scorsi si parlava di alleanza strutturale tra il M5s e Pd, io dicevo che il dialogo era aperto ma che non c’era nessuna alleanza strutturale, un dialogo fondato sui temi e sui programmi», ha proseguito.: «Il Pd non può mancare di rispetto ai suoi alleati» Quindi ancora una volta se la prende coi suoi ex ...

