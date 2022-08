Campionati Mondiali U14, l'Italia tiene viva la qualificazione (Di martedì 2 agosto 2022) Grazie alla vittoria per 2-1 sull'Ecuador, arrivata dopo la sconfitta all'esordio, gli azzurrini - Antonio Marigliano, Salvatore Tartaglione e Raffaele Ciurnelli, capitano Tomas Tenconi - sono ancora in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Leggi su federtennis (Di martedì 2 agosto 2022) Grazie alla vittoria per 2-1 sull'Ecuador, arrivata dopo la sconfitta all'esordio, gli azzurrini - Antonio Marigliano, Salvatore Tartaglione e Raffaele Ciurnelli, capitano Tomas Tenconi - sono ancora in corsa per laalla fase ad eliminazione diretta

