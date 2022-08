Campi: «Il fascismo alle porte? La sinistra usa sempre lo stesso copione: ieri era Fanfani, oggi è Meloni» (Di martedì 2 agosto 2022) Le accuse di fascismo, la sponda del giornalismo militante pronto anche a cavalcare drammi come l’omicidio di Civitanova Marche, la teoria del complotto sulla caduta di Draghi e sui migranti. A mettere in evidenza che, in fondo, non c’è niente di nuovo in questa campagna elettorale è il politologo Alessandro Campi, per il quale quello che sta accadendo è anche la conferma «di quanto fosse fragile e forzata l’unità nazionale costruita da Mattarella». Campi: «La sinistra agita sempre il fascismo alle porte» «Sin dal primo giorno i partiti della maggioranza hanno cercato di farsi le scarpe l’uno con l’altro: ovvero, soprattutto il Pd, di tirare il capo del governo dalla loro parte. Caduto quest’ultimo, visti i sondaggi, è iniziata la prevedibile ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Le accuse di, la sponda del giornalismo militante pronto anche a cavalcare drammi come l’omicidio di Civitanova Marche, la teoria del complotto sulla caduta di Draghi e sui migranti. A mettere in evidenza che, in fondo, non c’è niente di nuovo in questa campagna elettorale è il politologo Alessandro, per il quale quello che sta accadendo è anche la conferma «di quanto fosse fragile e forzata l’unità nazionale costruita da Mattarella».: «Laagitail» «Sin dal primo giorno i partiti della maggioranza hanno cercato di farsi le scarpe l’uno con l’altro: ovvero, soprattutto il Pd, di tirare il capo del governo dalla loro parte. Caduto quest’ultimo, visti i sondaggi, è iniziata la prevedibile ...

SecolodItalia1 : Campi: «Il fascismo alle porte? La sinistra usa sempre lo stesso copione: ieri era Fanfani, oggi è Meloni»… - giannizacchi : @4everAnnina @VittorioSgarbi Lei scherza sul fascismo. Le consiglierei di studiare la storia del XX secolo, quella… - diTerralba : @rulajebreal Primo Levi ha detto una grande falsità: il fascismo non ha mai teorizzato né praticato i campi di conc… - toscanatoday : Sergio Rizzo e Alessandro Campi firmano la radiografia impietosa di un Paese dove sopravvive un uso strumentale del… - nonevoltaire : @aldebaran1973 @LucioMalan @CucchiRiccardo 1/2 Non credo tu capisca. Il fascismo è un sistema, non ha un'ideologia… -