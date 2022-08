Campania, De Luca chiude ai migranti: «Non accetteremo sbarchi a Napoli e Salerno. Ieri sono arrivati 50 positivi al Covid» (Di martedì 2 agosto 2022) Nella giornata di Ieri al porto di Salerno è attraccata la nave Ocean Viking. A bordo c’erano 387 migranti, di cui circa 50 positivi al Coronavirus. Uno sbarco a cui il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si era opposto, chiedendo che prima venissero fatti a bordo dei controlli sanitari. Ora De Luca è tornato sul tema, spiegando che non saranno accettati altri sbarchi nei porti della regione: «Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né di Napoli, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ci sono in previsione altri sbarchi, ma chiariamo che non li accetteremo». De Luca ha posto il problema ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Nella giornata dial porto diè attraccata la nave Ocean Viking. A bordo c’erano 387, di cui circa 50al Coronavirus. Uno sbarco a cui il presidente della regioneVincenzo Desi era opposto, chiedendo che prima venissero fatti a bordo dei controlli sanitari. Ora Deè tornato sul tema, spiegando che non saranno accettati altrinei porti della regione: «Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto diné di, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ciin previsione altri, ma chiariamo che non li». Deha posto il problema ...

