Camila Giorgi-Kudermetova | WTA 500 San José | calendario | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di martedì 2 agosto 2022)scenderà in campo nella serata odierna per fare il proprio esordio al torneo WTA 500 di San. L’azzurra si prepara a debuttare sul cemento californiano contro la russa Veronika: si tratta di un’avversaria decisamente ostica per la marchigiana, che cercherà la vittoria di lusso contro la testa di serie numero 9 per meritarsi il secondo turno contro la vincente del match tra Haddad e Liu. La 30enne, attuale numero 29 del ranking WTA, fa il proprio ritorno in campo dopo aver perso al primo turno di Wimbledon contro la polacca Frech. L’obiettivo è un pronto riscatto per iniziare al meglio la propria avventura sul cemento americano con vista sugli US Open. L’appuntamento è per martedì 2 agosto, secondo match dalle ore 19.00 (ilsul Campo Centrale sarà aperto dal derby ...