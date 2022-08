Calendario Europei triathlon Monaco 2022: programma, orari e diretta tv (Di martedì 2 agosto 2022) Il Calendario completo degli Europei di Monaco 2022 di triathlon, in programma dal 12 al 14 agosto. Le azzurre e gli azzurri sono pronti a lottare nella rassegna continentale che si svolgerà all’Olympiapark triathlon Course nell’ambito degli European Championships multisport nella città bavarese. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto dettagliato ancora non definito). Di seguito il programma completo, con date e orari (in grassetto le finali). Calendario Europei triathlon 2022 VENERDI’ 12 AGOSTO 17.15-19.24 Gara individuale femminile SABATO 13 AGOSTO 16.00-17.58 Gara Individuale maschile DOMENICA 14 ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ilcompleto deglididi, indal 12 al 14 agosto. Le azzurre e gli azzurri sono pronti a lottare nella rassegna continentale che si svolgerà all’OlympiaparkCourse nell’ambito degli European Championships multisport nella città bavarese. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto dettagliato ancora non definito). Di seguito ilcompleto, con date e(in grassetto le finali).VENERDI’ 12 AGOSTO 17.15-19.24 Gara individuale femminile SABATO 13 AGOSTO 16.00-17.58 Gara Individuale maschile DOMENICA 14 ...

zazoomblog : Calendario Europei atletica Monaco 2022: programma orari e diretta tv - #Calendario #Europei #atletica #Monaco - zazoomblog : Calcio Europei femminili 2022: calendario programma e orari - #Calcio #Europei #femminili #2022: - intesasanpaolo : ??#FlashAzioni I listini europei avviano la seduta in moderato rialzo in attesa della riunione della Fed in calendar… - zazoomblog : Calcio Europei femminili 2022: calendario programma e orari - #Calcio #Europei #femminili #2022: - spaziocalcio : #WEURO2022, il calendario delle semifinali -