Calenda a La7: “Se gli elettori del Pd sono convinti che Di Maio sia valore aggiunto nelle loro liste, non mi riguarda” (Di martedì 2 agosto 2022) Mai sul palco con Fratoianni, Bonelli e Di Maio? “Certo, c’è una distanza di storie, di posizioni politiche”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a In Onda, su La7. “L’accordo è fra Pd e Azione, dopodiché il Pd ha dei suoi alleati, legittimissimi, sono fatti loro, ma non un voto degli elettori di Azione va a” Verdi e Si “negli uninominali. Io l’accordo l’ho fatto col Pd”. “Se Letta – aggiunge – vuole prendere Di Maio nella sua lista non sono fatti che mi riguardano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Mai sul palco con Fratoianni, Bonelli e Di? “Certo, c’è una distanza di storie, di posizioni politiche”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a In Onda, su La7. “L’accordo è fra Pd e Azione, dopodiché il Pd ha dei suoi alleati, legittimissimi,fatti, ma non un voto deglidi Azione va a” Verdi e Si “negli uninominali. Io l’accordo l’ho fatto col Pd”. “Se Letta – aggiunge – vuole prendere Dinella sua lista nonfatti che mino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

